Malatya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 AralÄ±k 2023

Malatya'da birÂ depremÂ daha meydana geldi. BÃ¶lgede, 4.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu. AFAD, depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼ DoÄŸanÅŸehir olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

KANDÄ°LLÄ° RASATHANESÄ° SON DEPREMLER LÄ°STESÄ°

AFAD SON DEPREMLER LÄ°STESÄ°

MALATYA DEPREM BÃ–LGESÄ° MÄ°, HANGÄ° FAY HATTI GEÃ‡Ä°YOR?

Malatya ve Ã§evresinde geÃ§miÅŸte olan ve gelecekte oluÅŸacak depremlere neden olan DAF (DoÄŸu Anadolu FayÄ±)'nÄ±n uzanÄ±mlarÄ± Hazar-Sincik, Ã‡elikhan-GÃ¶lbaÅŸÄ± ve SÃ¼rgÃ¼ FaylarÄ±dÄ±r. DAF zonu DoÄŸu Anadolu da KarlÄ±ovaâ€™dan(BingÃ¶l) baÅŸlayan ve yaklaÅŸÄ±k 580 km uzunluÄŸu boyunca Antakya â€˜ya doÄŸru uzanan 4-25 km geniÅŸlikte olan bir deformasyon kuÅŸaÄŸÄ±dÄ±r. YaklaÅŸÄ±k 2 milyon yÄ±ldÄ±r hareket ettiÄŸi bilinen sol yanal atÄ±mlÄ± DAFâ€™Ä±n bugÃ¼ne kadar 15 kmâ€™lik yanal Ã¶teleme yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu, yani fayÄ±n yÄ±llÄ±k kayma hÄ±zÄ±nÄ±n 7,9 mm/yÄ±l olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. KarlÄ±ova â€“AntakyaarasÄ±nda DAF belirgin sol yanal atÄ±mlÄ± 7 ana segmentten oluÅŸur. KarlÄ±ova- Antakya arasÄ±nda DAF zonunun her bir depremde kÄ±rÄ±lmasÄ± beklenen belirgin bÃ¶lÃ¼mleri (segment) ÅŸunlardÄ±r:



1-KarlÄ±ova-BingÃ¶l FayÄ±; 65 km

2-BingÃ¶l-Palu yÃ¼kselim alanÄ±

3-Palu-Hazar FayÄ±; 50 km

4-Hazar-Sincik FayÄ±; 85km

5-Ã‡elikhan-GÃ¶lbaÅŸÄ± FayÄ±; 50 km

6-GÃ¶lbaÅŸÄ±-TÃ¼rkoÄŸlu FayÄ±; 90 km

7-TÃ¼rkoÄŸlu-Antakya FayÄ±; 145 km



TÃ¼rkiye Deprem BÃ¶lgeleri HaritasÄ±na gÃ¶re Merkez 1. derece deprem bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yer almaktadÄ±r.

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