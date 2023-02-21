Malatya'da ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesine ara verildi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından binlerce binanın yıkıldığı ve ağır hasar gördüğü Malatya'da vatandaşlar, izin alarak 2 saat süre içerisinde eşyalarını çıkarabiliyordu. Ancak son yaşanan Hatay depremi sonrası kentte devam eden artçı depremlerin de sürmesi nedeniyle Valilik, ağır hasarlı binalardan eşyaların tahliye edilme işlemini geçici süreyle durdurdu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İkinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma kısıtlı sürede de olsa tamamen durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın bu konuda ilgili birimlerden herhangi bir izin talebinde bulunmamaları, kolluk kuvvetlerine izin konusunda baskı yapmamaları, can güvenliği nedeniyle belirtilen yasak kararına uyulması önem arz etmektedir" denildi.