Malatya Kale'de depremden sonra dağ yamacında toz bulutu oluştu

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Diyarbakır ve Elazığ'da da hissedilen Malatya merkezli depremin büyüklüğünü AFAD 5.9 olarak açıkladı. Deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulunurken, ' AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı.' ifadelerini kullandı. Öte yandan Malatya Valisi Seddar Yavuz ilde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Malatya'daki deprem sonrası Kale ilçesinde dağ yamaçları arasında toz bulutlarının yükseldiği görüldü. Toz bulutu vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.