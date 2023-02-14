Mahkemeden İlker Başbuğ hakkında karar!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, yaptığı bir söyleşi nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Başbuğ'u beraatına karar verdi.
14.02.2023 - 15:23 | | DHA
Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraat etti.