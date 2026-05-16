Madenciye emeklilik şakası; elbiseleri parçalandı, üzerine yağ döküldü
16.05.2026 - 18:03
Zonguldak’ta, özel maden ocağında 20 yıl çalışıp emekli olan Bünyamin Sarıvaz, mesleğine mesai arkadaşlarının geleneksel şakasıyla veda etti. Arkadaşları maden ocağında Sarıvaz’ın kıyafetlerini parçalayıp, üzerine yağ döktüler.
Kentte özel bir maden ocağında 20 yıldır çalışan maden işçisi Bünyamin Sarıvaz, emekli oldu. Sarıvaz’ın son mesai gününde çalışma arkadaşları, madenciler arasında yıllardır sürdürülen geleneği yerine getirdi.
Madendeki işçiler Sarıvaz’ın kıyafetlerini parçalayıp, üzerine de yağ döktüler. Sarıvaz’ın arkadaşlarının vedası, hem kendisini hem de meslektaşlarını neşelendirdiği belirtildi.