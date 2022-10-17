Madenci 9 arkadaşıyla çektirdikleri fotoğrafı paylaşıp, 'Geriye bir ben kaldım' yazdı

TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne ait ocakta geçen cuma günü saat 18.15te meydana gelen patlamada 41 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Yaşamlarını kaybedenler toprağa verilirken, geriye acı hatıraları kaldı. Maden işçilerinin bulunduğu fotoğraflar ortaya çıkarken, 1 ay önce ocakta mola verildiği sırada çekilen fotoğrafta 9 arkadaş yer aldı. Fotoğrafta yer alan Yasin Çelik, Enes Aydın, Murat Öztan, Serkan Nakaş, Mustafa Can Yıldırım, Ali Doğru ve Gürdal Serenli yaşamlarını yitirdi. Yaralanan İzzet Ak ise İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Fotoğrafta yer alan Gürkan Yıldırım ise yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtuldu. Gürkan Yıldırım arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım yazdı.

YILLIK İZNE ÇIKMASAYDI, OCAĞA GİRECEKTİ

Maden ocağında 2009 yılında işe giren vardiya amiri Gürkan Yıldırım (36), Ben 2009 yılında Amasra Müessesine kura ile mülakatla işe girdim. 2009 yılından bu yana Amasra'da çalışıyorum. Yaklaşık 3-4 senedir de ocakta çavuş olarak çalışıyorum. Olay olmadan bir hafta önce yıllık izne ayrılmıştım. Olayın olduğu gece biz köyde oturuyorduk. Telefonla bizim işçi arkadaşlarımızdan birisi aradı, 'Amasra'da patlama oldu' dediler, biz de buradan yola çıktık. Zaten o vardiyadaki herkes benim arkadaşlarım, ben izinde olmasaydım ben de orada olacaktım" dedi.

Olayın öğrenince ocağa gittiğini söyleyen Yıldırım, ''Ben yoldayken ocakta çalıştığım arkadaşlarımın aileleri beni aramaya başladı. Onlara bir şey diyemedim. Amasra'da apar topar üzerimizi değiştirerek, ocağa girdik. Orada yaralı olanları ve vefat edenleri gördük. Sonra bizim çalıştığımız üretim yerine vardık. Orası zaten daha da kötüydü, yani o anda ilk başta yaralılar zaten çıkartılmıştı, biz de çıkarttık. Hepsi benim vardiya mesai arkadaşımdı. Yıllık izinde olmasaydım ben de orada olacaktım. Onlardan 17 kişi sürekli birlikte çalıştığım arkadaşlarımdı. Olay olduktan sonra herkes beni aramaya başladı. İnsanlar beni merak ediyordu. Ben de sosyal medyada 1 ay önce çektiğimiz fotoğrafı paylaştım. 9 kişiden orada 7 kişi hayatını kaybetti, 1i yaralı bir de ben vardım diye konuştu.