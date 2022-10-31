Bartın'daki maden faciası soruşturmasında 2 maden mühendisi tutuklandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında 41 madencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi için gözaltı kararı verildi. 24 kişi gözaltına alınırken, İstanbul'da bulunan 1 kişi ise daha sonra gözaltına alınacak. Gözaltına alınan 24 kişinin Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı. Gözaltındaki kişilere "İhmaller var, mevzuat gereği alınması gereken tedbirler neden alınmadı?" soruları soruldu. Emniyet, 242 sayfalık dosya hazırladı.

Bu sırada, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcı, 7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır dün yeniden maden sahasına girerek, incelemelerde bulunarak, mekanizasyon ve bilgisayar alanları ile görevli madencilerle görüştü. 3 saat süren incelemelerde heyet, yangının halen devam etmesi nedeniyle yer altına girmedi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından gözaltındakiler bugün emniyet müdürlüğünün yanındaki adliyeye sevk edilmeye başlandı. İlk olarak TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca ve maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevkler gün boyunca devam edecek.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciası soruşturmasında gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında müessese müdürü Cihat Özdemir, idari ve mali konulardan sorumlu müessese müdür yardımcısı Süleyman Sırrı Bayraktar, teknikten sorumlu müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, elektro mekanik şube müdürü Mehmet Güneş, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, makine mühendisi Musa Adıyaman, maden mühendisi Recep Orhan, emniyet mühendisi Şahan Kahraman, makine mühendisi Şuayb Orhan, maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş, maden mühendisi Levent Aydın, jeoloji mühendisi Hakkı Oğuz Karakuş, iş güvenliği şube müdür vekili Volkan Soylu, elektro mekanik baş mühendisi Serkan Özdoğan, maden teknikeri Mehmet Özdemir, işletme baş mühendisi Mehmet Tural, elektrik mühendisi Hüseyin Ogan, maden mühendisi Hidayet Gökdere, emniyet şefi Ferhan Güneş, sondaj şefi Tayfun Uça, hazırlık şefi Selami Yeşilsu, emniyet vardiya nezaretçisi Mustafa Olgun, ikinci kartiye şefi Şenol Kaya, elektrik servis şefi Onur Öztürk gözaltına alınmıştı.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Amasra'da maden faciası soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi. Burada emniyet şefi Ferhan Güneş, idari ve mali konulardan sorumlu müessese müdür yardımcısı Süleyman Sırrı Bayraktar, elektrik mühendisi Hüseyin Ogan, ikinci kartiye şefi Şenol Kaya ve hazırlık şefi Selami Yeşilsu, savcılık kararı ile serbest bırakıldı. Emniyetteki 4 kişinin de adliyeye sevk edileceği bildirildi.

MÜESSESE MÜDÜRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette sorgulamaları tamamlanan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile maden mühendisi Hidayet Gökdere adliyeye sevk edildi. Böylece adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı, 22'ye çıktı.

2 MÜHENDİS TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST

Gözaltına alınan 24 kişinin adliyeye sevk işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden ikinci kartiyeden sorumlu maden mühendisi Levent Aydın ve birinci kartiyeden sorumlu maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı. Elektro mekanik şube müdürü Mehmet Güneş ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişi sayısı 6'ya yükseldi.

3 KİŞİ DAHA SERBEST KALDI

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen elektrik servis şefi Onur Öztürk, makine mühendisi Şuayb Orhan ve makine mühendisi Musa Adıyaman savcılık tarafından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişi sayısı 9a yükselirken, 2 kişi tutuklandı. 13 kişinin işlemleri adliyede devam ediyor.(