LOL Client açılmıyor || LOL neden açılmıyor, League Of Legends açılmıyor, sorun mu var? LOL çöktü mü?

League of Legends (kısaca LoL, Türkçe anlamı: Efsaneler Ligi), Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu. LoL oynamak isteyenler bazı problemlerle karşılaşıyor. Peki, LoL çöktü mü, neden açılmıyor?

LOL ÇÖKTÜ MÜ?

LOL oyununda çok sayıda kullanıcı teknik problem yaşadığını iletti. Oyun hakkında gelen hatalar sonucu hata verilerinde artış gözlendi. İnternette olan genel sorunun oyuna da yansıdığı görülüyor.