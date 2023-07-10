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Litvanya'da 3'lü zirve! Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta görüşüyor. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin atılacak adımların masaya yatırılması bekleniyor.

10.07.2023 - 18:01 |
Litvanya'da 3'lü zirve! Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi ile başladı.

TRT Haber'in haberine göre; Erdoğan, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la üçlü görüşme yapıyor.

İKİNCİ GÖRÜŞME AB KONSEYİ BAŞKANI İLE OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olacak. Erdoğan ile Michel’in görüşmesinin Türkiye saati ile 19.30’da başlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki görüşmesi de basına kapalı yapılacak.

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