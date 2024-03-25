Liseli kızların tartışmaya kavgaya dönüştü! Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kameralara yansıdı

ATAŞEHİR'DE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KAVGASI

İlk olay Cumartesi günü öğle saatlerinde Ataşehir Esatpaşa'da meydana geldi. Liseli 2 kız öğrenci ve arkadaşları bir parkta buluştu. Bir süre sonra aralarında sorun bulunan 2 liseli tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce ikili birbirine girdi. Tarafların arkadaşlarının da dahil olduğu kavga daha da büyüdü ve 2 kız yerlerde sürüklendi. Dışarıdan gelen bir vatandaşın araya girmesiyle son bulan kavga, gençlerin arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

ESENLER’DE İKİ GRUP TEKME TOKAT BİRBİRİNE GİRDİ

İkinci olay ise, Cumartesi günü öğle saatlerinde Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflar tekme tokat birbirine saldırdı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

TRAFİK KAVGALARINDA YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bahçelievler Yenibosna'da geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde trafikte seyreden iki sürücü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü; taraflar yumruklarla birbirine saldırdı.

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Arbede vatandaşların araya girmesiyle son buldu.Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde ise, trafikte ilerleyen iki otomobil sürücüsü arasında yine yol verme tartışması çıktı. Tartışma büyüyünce iki sürücü araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Bir sürücü tartıştığı kişiyi uzun süre yumrukladı.D-100 Karayolu Beylikdüzü yan yolda ise, minibüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen taraflar birbirlerine saldırdı. Araya diğer sürücülerin girmesiyle tartışma son buldu.(DHA)