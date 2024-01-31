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Limon suyu satışlarına yasak getirildi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

31.01.2024 - 08:32 |
Limon suyu satışlarına yasak getirildi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri ürünler yurt içinde satılamayacak.

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

Limon suyu satışlarına yasak getirildi Resmi Gazetede yayımlandı

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