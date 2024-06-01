LGS'ye kaç kişi giriyor 2024? Bu yıl LGS sınavına kaç kişi başvurdu?

LGS 2 Haziran Pazar günü gerçekleştiriliyor. 8. sınıf öğrencileri başvurularını 18 Mart-2 Nisan'da isteğe bağlı olarak elektronik ortamda yaptı. 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda yapılacak sınav yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak. Peki, LGS'ye kaç kişi girecek? Bu sene LGS sınavına kaç kişi başvurdu?

LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

LGS'ye 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı.

SINAVIN KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Sınavın uygulanmasına yönelik soruya karşılık Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, şu bilgileri verdi:

"Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik yok, aynı içerikle sınavı yapacağız. Geçen yıl deprem nedeniyle sadece birinci dönem konularından soru soruldu. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak. Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

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Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak."

SONUÇLAR, 28 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Bülbül, sınav sonuçlarının 28 Haziran'da açıklanacağını ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlanacağını belirterek sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.