Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Lise taban puanları, genel ve il yüzdelik dilimi ile başarı sıralamaları ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir. Peki, LGS yüzdelik dilim 2024 | 2024 LGS yüzdelik dilimler nasıl olur, LGS yüzdelik dilim kaç olmalı?

Yüzdelik dilim, bir öğrencinin bir sınavda aldığı puanın, tüm katılımcılar arasında nasıl bir sıralama içinde olduğunu gösteren bir istatistiksel ölçüttür. Bu dilim, öğrencinin sınavda elde ettiği başarıyı, diğer öğrencilerin başarıları ile karşılaştırmalı olarak ifade eder. Örneğin, bir öğrenci %5'lik dilimde ise, bu onun sınava giren öğrencilerin en başarılı %5'i içinde yer aldığını gösterir.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzdelik dilim, öğrencilerin sınav sonuçlarına göre sıralanması ve yerleştirme süreçlerinde kullanılır. Yüzdelik dilim, öğrencilerin tercih yaparken hangi okullara girme olasılıklarının olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Yüzdelik dilim ne kadar düşükse, öğrencinin sınav başarısı o kadar yüksek demektir. Örneğin, %1'lik dilimde yer alan bir öğrenci, sınava giren öğrencilerin en başarılı %1'i arasında yer almaktadır ve bu da onun en prestijli okullara girme şansının yüksek olduğunu gösterir.

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BAŞARI SIRALAMALARI NEDİR?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi), Türkiye'de ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liselere yerleşiminde kullanılan bir sınav sistemidir. LGS başarı sıralamaları, öğrencilerin sınav sonuçlarına göre yerleştirildikleri okullara göre belirlenir. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler, Türkiye genelinde çeşitli liselere yerleştirilir ve her okulun kendi başarı sıralaması oluşur.

LGS LİSE TABAN PUANLARI NASIL BELİRLENİR?

LGS sınavının açıklanmasının ardından taban puanları gündemde. Anadolu Liseleri, Fen Liseleleri, Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri geçmişteki taban puanları, okulun ve öğretmen kadrosunun kalitesi gibi etkenler göz önünde bulundurularak belirlenir.

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LGS 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimler adayların erişimine henüz açılmadı. MEB tarafından LGS ilk tercihlerin yapılmasının ardından taban puanları ve yüzdelik dilimlerin erişime açılması bekleniyor.

Bu nedenle adaylar geçtiğimiz yıl e-Okul üzerinden yayımlanan LGS 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını görüntüleyebilecek. Adaylar tercih edecekleri liseleri il/ilçe ve okul türü seçimleri yaptıktan sonra görüntüleyebilecek.

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