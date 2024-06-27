LGS sınav sonuçlarına okul puanı dahil mi, LGS puanına OBP ekleniyor mu? LGS'de okul puanı eklenir mi?

LGS sınav sonuçlarına okul puanı ekleniyor mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınav tamamlandı. Sınavın sona ermesiyle birlikte meb.gov.tr üzerinden sorular ve cevaplar erişime açıldı. Puanlarla LGS sınav sonuçlarına OBP’nin eklenip eklenmediği oldu.

LGS SINAV SONUÇLARINA OKUL PUANI DAHİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre sınav sonuçları 28 Haziran tarihinde erişime açılacak. Yapılan açıklamada “ LGS merkezî sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak” ifadeleri kullanıldı. Öğrenciler okulların başarı puanı, kendi puanlarını dikkate alarak tercih yapacak.

Ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme işlemleri iki farklı türde gerçekleştirilecek.

Merkezi yerleştirme olarak da bilinen sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik anadolu listeleri merkezi sınav puan üstünlüğüne göre yapılacak. Burada öğrencilerin eğitim aldıkları okullardan herhangi bir puan eklenmeyecek.

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Diğer yerleştirme türü olan yerel yerleştirmede ise okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.

Yerel yerleştirmelerde öğrencilerin ortaokuldaki başarı puanı önemli rol oynayacaktır.

LGS DERSLERİN KATSAYI ORANLARI

Türkçe 4

Matematik 4

Fen Bilimleri 4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1

Yabancı Dil 1