LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, MEB LGS tercihleri ne zaman başlıyor 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran'da gerçekleştirildi. LGS sınavının ardından sonuçlar beklenmeye başlandı. LGS sınavından alacakları puanlara tercihler yapılacak. Peki, 2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 LGS sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak. Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.