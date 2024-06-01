LGS sınav arasında dışarı çıkılıyor mu 2024, LGS arası kaç DK 2024? LGS molası kaç DK, oturum arası dışarı çıkılır mı?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için öğrenciler araştırmalarına devam ediyor. 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak sınava yönelik en merak edilen konu başlığı ise oturum arası mola süresi ve o arada dışarı çıkılıp çıkılmayacağı oldu. Peki, LGS arası kaç dakika, LGS sınav arasında dışarı çıkılıyor mu? LGS molası kaç DK, oturumlar arası dışarı çıkılır mı?

LGS ARASI KAÇ DK 2024?

LGS iki oturumdan oluşuyor. Sınavın birinci oturumu olan sözel sınavları saat 09:30'da başlayacak. İkinci oturum olan sayısal sınav ise saat 11.30'da başlayacaktır. Saat 10.45'te sona erecek olan 1. oturumun ardından ara verilecek. 45 dakikalık aradan sonra 2. oturum saat 11.30'da başlayacak.

LGS SINAV ARASINDA DIŞARI ÇIKILIR MI?

LGS oturumları arasında 45 dakikalık mola yer alıyor. Saat 10.45 ile 11.30 arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurusuna göre, sınav günü öğrencilere yalnızca okul bahçesine çıkma ve ihtiyaçlarını karşılama izni verilecek.

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Sınavdan 15 dakika önce ve sınav süresince son 30 dakika boyunca kesinlikle sınav salonundan çıkış yapmak yasaktır. Bu süre zarfında öğrenciler, sınav odasını terk etmemeli ve sınav süresince sessizliği korumalıdır.

Öğrenciler, sınav arasında tuvalet, su ve hafif atıştırmalık gibi ihtiyaçlarını okul bahçesinde giderebilirler. Ancak, sınav binasına yemek veya içecek alınması kesinlikle yasaktır.

Ara verilen sürede sınav binasını terk eden öğrenciler, tekrar içeriye alınmayacaklardır. Bu nedenle, öğrencilerin sınav süresince sınav binasında kalmaları ve sınav kurallarına uymaları önemlidir.