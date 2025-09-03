Lezzetine doyum olmuyor, hasadı başladı! 25 liradan satılıyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.09.2025 - 01:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy'ün bereketli topraklarında yetişen Dalaman cinsi sarı kavundan sonra, yüz yıldır ekilen Hasanbey kara kavununun satışına başlandı.

İpsala ilçesine bağlı Sultanköy'da kavun üreticiliği yapan Tunahan Karakaş, kara kavunların kırımına başladıklarını belirterek, "Hâldeyiz, toptan ve perakende satışlarımız var. Kavunun beyi dediğimiz Hasanbey kavunu dayanıklılığıyla bilinir, içi kırmızı, lüks ve lezzetli bir kavundur" dedi.

"Verimler düşük"
Kavunun kilosunu toptan 15 TL, perakende 25 liradan sattıklarını söyleyen Karakaş, "Geçen seneye göre verimler düşük fakat biz yine mücadeleye devam ediyoruz. Türkiye'nin her ilinden, ilçesinden müşterilerimiz var. Manavı, tezgâhı olan bizi tercih ediyor. Çıkın çıkın gelin, Sultanköy ‘ün havasını alın, kavununu alın" ifadelerini kullandı.

