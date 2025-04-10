KYK, Bayburt’ta yurtta cinayet işlendiği iddiasını yalanladı

KYK’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Bayburt’ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet işlendiği" iddiasının doğru olmadığı aktarıldı. Yurtta barınan bir öğrencinin mescitte tek başınayken kendisine zarar verdiği belirtilen açıklamada, "Hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenenin ardından öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır. Yurtta kalan diğer öğrencilerin yaşanan olayı farklı yorumlaması üzerine yurt yönetimine yönelik protesto eylemi yapılmıştır. Protesto yapan öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli makamlar tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.