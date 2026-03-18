Kuzey Marmara'da feci kaza: 2 tır çarpıştı!

Kaza, saat 01.00 sıralarında Çekmeköy mevkisinde meydana geldi. 34 NS 0646 plakalı seyir halindeki TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen 49 D 7301 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 49 D 7301 plakalı TIR'ın dorsesi yola devrilirken, diğer TIR ise bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'lar ve dorselerinin çekici ve vinç ile kaldırılmasının ardından otoyolda trafik normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.