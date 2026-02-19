GAZETE VATAN ANA SAYFA
19.02.2026 - 15:27
Bengül Arıca
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tanker devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Tüneli mevkiinde korku dolu anlar yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı madde yüklü tanker devrildi. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Yürekleri ağza getiren kaza, saat 13.30 sıralarında Çatalca ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Tünelinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tünel içerisinde seyir halindeki yanıcı madde yüklü olduğu öğrenilen bir tanker henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, bölge de trafik yoğunluğu oluştu. 

Tek şeritten kontrollü şekilde verilen trafik, tankerin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. 

