Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi bir kaza meydana geldi. Sakarya mevkiinde 7 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.
28.12.2023 - 08:03 |
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.