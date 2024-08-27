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Kuyudaki facianın sebebi belli oldu

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna giren iki kişinin hayatını kaybetmesinin sebebinin pompaya su gelmemesi olduğu öğrenildi.

27.08.2024 - 11:42 | | İHA
Kuyudaki facianın sebebi belli oldu

Feke ilçesine bağlı Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkiinde dün meydana gelen olayda su kuyusuna giren Bilal Arkın (65) ve Eyüp Bircan (60) hayatını kaybetmişti. Kuyudan cansız bedenleri çıkartılan iki kişi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yapılan otopsinin ardından Arkın ve Bircan'ın cansız bedenleri yakınlarına verildi. Cenazeler toprağa verilmek üzere memleketlerine götürüldü.

Olayın detayları ortaya çıktıBilal Arkın ile Eyüp Bircan su almak için kuyuya geldi. Bilal Arkın kuyudan pompa ile su çekmek istedi ancak su çıkmayınca kuyuya girip jeneratör çalıştırdı. Arkın, aradan uzun bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmayınca Bircan da kuyuya girdi ama o da kuyudan çıkamadı. Su almaya giden Bircan ve Arkın'ın eve gelmemesi üzerine su kuyusunun yanına gelen yakınlarının onları kuyuda hareketsiz halde görmesi üzerine ekiplere haber verildi. Ekipler Arkın ve Bircan'ın cansız bedenini kuyudan çıkardı. Bircan ve Arkın'ın ya metan gazından ya da jeneratörden çıkan gazdan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

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