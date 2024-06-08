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Kuyu-4 operasyonu! 4 çete lideri yakalandı

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan 4 ayrı suç örgütüne yönelik "Kuyu-4" operasyonunda, elebaşlarının da aralarında olduğu 62 şüpheli yakalandı.

08.06.2024 - 08:38 |
Kuyu-4 operasyonu! 4 çete lideri yakalandı

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Suçtan Elde Edilen Suç Gelirlerinin Aklanmasına yönelik 4 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik yapılan KUYU-4 operasyonlarında bu organize suç örgütlerinin elebaşıları olan;

1 - Mert (Orhan) Ünğan,
2 - İbrahim Kurtar,
3 - Aydın Razaki ve
4 Recep Özyıldız yakalandı.

Birbirleriyle bağlantılı bu 4 suç örgütünün, şu ana kadar yapılan tespitlerde ülkemiz ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 Ton 367 Kg uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edidi.

Operasyonlar sonucu; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 62 şüpheli yakalandı.

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Kuyu-4 operasyonu! 4 çete lideri yakalandı

Kuyu-4 operasyonu! 4 çete lideri yakalandı