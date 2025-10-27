Kuvvetli yağış etkisini gösterdi! Yollar göle döndü, altyapı çöktü, uçaklar havaalanına inemedi

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'sarı kod' uyarısı yayımlayarak ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı. Yağış ve kuvvetli rüzgâr, akşam saatlerinden itibaren özellikle Avrupa Yakası’nda etkisini artırdı. İşlerinden çıkarak evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, rüzgâr ve yağış nedeniyle yürümekte güçlük çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde oluşan yoğunlukta araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Kağıthane'de seyir halindeki sürücülerin yağış nedeniyle görüş açısı düştü. Taksim Meydanı’nı ziyaret eden kişiler ise hızla etkisini arttıran yağmurdan kaçtılar. Arnavutköy'de ise kuvvetli rüzgar ve yağış sebebiyle pazarları su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış, akşam saatlerinde İstanbul’un birçok ilçesinde etkili oldu. Özellikle Kartal, Sancaktepe ve Kadıköy bölgelerde şiddetli yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kısa sürede etkisini artıran yağışla birlikte Kartal’da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağış etkisini sürdürüyor.

YAĞIŞ NEDENİYLE HAVALİMANINDA UÇAKLAR HAVADA TUR ATIYOR

İstanbul Havalimanı'nda da sağanak yağış etkili olurken, Cümülonimbus (CB) olarak adlandırılan kötü hava şartlarına ve yıldırımlara neden olan bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur atıyor. CB bulutlarına yakalanmamak isteyen pilotlar havada tur atmak zorunda kaldı. Pilotlar, hava trafiğiyle ilgili kontrollerde gördükleri olumsuz hava koşulları olduğunu koordinatlar konusunda bilgi veriyor.

RÖGARLAR TAŞTI

Yoğun yağış sonrası taşan rögar nedeniyle zemin kattaki halı dükkanı su altında kaldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler dükkana dolan su birikintisini tahliye etmeye başladı. Ancak rögardan sürekli olarak suyun gelmesi nedeniyle dükkandaki su boşaltılamadı. Olay nedeniyle iş yerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Haberin Devamı

TEKİRDAĞ'DA YAĞMUR

Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde rögar kapakları taştı, cadde ortasında adeta şelale manzaraları oluştu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek yağmurun dinmesini bekledi. Altyapının yetersiz kaldığı şehirde belediye ekipleri tıkanan rögar kapaklarını açmak için yoğun mesai harcadı.

YAĞMUR ÇANAKKALE'Yİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kısa süre etkili olan sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Alt yapının yetersiz kaldığı ilçede vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.

Lapseki'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ana artellerin bulunduğu cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Alt yapının yetersiz kaldığı ilçede vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.

Haberin Devamı

EDİRNE'DE YOĞUN YAĞIŞ

Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkez Avarız köyünde rögarlar taştı. Köydeki iki evi su basarken, evlerden birindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi, kovalar ve çekpaslarla suyu tahliye etmeye çalıştı.