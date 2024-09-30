Kuvvetli yağış dalgası başladı! Kaç gün süreceği belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Erzurum, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) İstanbul ve Marmara Bölgesi için bu akşamdan itibaren etkili olacağı tahmin edilen ve Salı günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağış uyarısı geldi. AKOM’un açıklamasında, “İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden (22.00) itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, halihazırda 27-29 dereceler civarında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Karayel) kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte 8-10C birden azalacağı, beraberinde il genelinde sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

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Özellikle yağış Karadeniz kıyılarında etkili olacak

Salı akşam saatlerine kadar bölgede aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğu bölgelerimizde kuvvetli olabileceği, sıcaklıkların ise Çarşamba gününden itibaren tekrardan mevsim normalleri üzerine yükseleceği öngörülüyor.

İstanbul Valiliği'nden beklenen sağanak yağışa karşı uyarı üstüne uyarı mesajı geldi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, sabah saatlerine kadar yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan yağmur, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde birçok cadde ve sokakta su baskınlarına neden oldu. O sırada sokakta bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış sebebiyle trafikte de aksamalar yaşandı. İlçede yer yer su baskınları yaşandı.

Ayrıca İstanbul'un Silivri ilçesinde de akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların devam edeceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.