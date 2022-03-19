Kuvvetli kar yağışı uyarısı! İstanbul Valisi saat verip duyurdu: Dikkatli olalım...

Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat verip açıkladı, İstanbul'da yaşayan vatandaşlara tedbirli olun çağrısı yaptı.

Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün bu sabah 10.30’daki verilerine göre İstanbul genelinde bugün 12.00-00.00 arası Kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım" ifadeleri yer aldı.

Kıymetli Hemşehrilerim,



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün

bu sabah



⏰ 10.30’daki verilerine göre #İstanbul genelinde BUGÜN:



⏰12.00-24.00 arası Kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor❄️



Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım❗️ pic.twitter.com/5c8QAMSoJm — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 19, 2022

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI

Beklenen kar yağışlarının Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Hakkari ve Van çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışları sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya çevrelerinin ve bu sabah ilk saatlerde Şanlıurfa, Adıyaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA TURUNCU ALARM VE KAR ÖNLEMLERİ

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle peş peşe uyarılar geliyor. Meteoroloji, İstanbul'a turuncu uyarıda bulunurken Vali Ali Yerlikaya zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi. Yerlikaya, ayrıca bir sonraki duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı.