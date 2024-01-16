Kuveyt Türk çöktü mü 16 Ocak 2024? Kuveyt Türk mobil giriş yapamıyorum! Kuveyt Türk’e giriş sorunu mu var, internet bankacılığı açılmıyor, neden?

Kuveyt Türk mobil uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor. Banka kullanıcıları uygulamada yaşadıkları problemin sebebini merak ederken Kuveyt Türk resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, Kuveyt Türk çöktü mü 16 Ocak 2024, internet bankacılığı neden açılmıyor? Kuveyt Türk mobil giriş yapamıyorum diyenler için Kuveyt Türk’ten açıklama var.

KUVEYT TÜRK ÇÖKTÜ MÜ, KUVEYT TÜRK MOBİL GİRİŞ YAPAMIYORUM NEDEN?

Kuveyt Türk sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Değerli Müşterilerimiz, Sistemlerimizde yaşanan teknik aksaklık sebebiyle bazı bankacılık işlemlerine erişim kısıtı yaşanmaktadır. Sorunu çözüme kavuşturmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz.”