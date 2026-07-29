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Kütahyalı manavın eliyle karpuz soyma videosu sosyal medyada viral oldu

29.07.2026 - 07:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahyalı manavın eliyle karpuz soyma videosu sosyal medyada viral oldu

Kütahya'nın Emet ilçesinde manavlık yapan Salih Aydoğdu'nun, sattığı karpuzun doğallığını ve kalitesini göstermek amacıyla çektiği ilginç video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Aydoğdu'nun, İzmir'deki bir karpuz tarlasında eline aldığı karpuzu bıçak kullanmadan, portakal soyar gibi yalnızca el gücüyle tek parça halinde kabuğundan ayırdığı görüntüler kısa sürede viral oldu.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerin ardından Aydoğdu, iş yerinde İHA kameralarına karpuzu nasıl soyduğunu bir kez daha uygulamalı olarak gösterdi. Karpuzun özelliğini anlatan Salih Aydoğdu, "Bu gördüğünüz orijinal çekirdek karpuz. Kabak aşısı değil, eski babadan dededen kalan tohumlardan yetişen pembe karpuz. İzmir Torbalı'dan getirdiğimiz bu karpuz, sulu, taze, gevrek ve ince kabuklu olduğu için bu şekilde kolayca soyulabiliyor. Amacım halkımıza kaliteli ve doğal karpuzu tanıtmaktı" dedi.
Sosyal medyada paylaşılan videonun beklediğinden fazla ilgi gördüğünü belirten Salih Aydoğdu, gelen yorumlarda Emet halkının bu kalite ve doğallıktaki karpuza ulaşabildiği için şanslı olduğunun sıkça dile getirildiğini ifade etti.

Salih Aydoğdu'nun bıçak kullanmadan karpuzu tek parça halinde soyduğu görüntüler, izleyenleri hem şaşırttı hem de büyük beğeni topladı.

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