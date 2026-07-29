Mersin'in şöhretlisi tezgaha indi: Akdeniz'de kendiliğinden yetişip 20 liraya alıcı buluyor

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Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kendiliğinden yetişen ve kaktüs türü bir bitkinin meyvesi olan dikenli incir, halk arasında 'Hint inciri' ve 'Frenk inciri' isimleriyle de biliniyor. Lif, C vitamini ve antioksidan bakımından zengin olduğu belirtilen meyvenin bağışıklık sistemini desteklediği, sindirime katkı sağladığı ve serinletici özelliği nedeniyle yaz aylarında yoğun ilgi gördüğü ifade ediliyor.