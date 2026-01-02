Kütahya'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Kütahya'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Kütahya Valiliği, meteoroloji verilerine göre bu geceden itibaren kent genelinde soğuk havanın etkili olacağını ve sıcaklığın sıfırın altında 13'e, rakımı daha yüksek olan ilçe, belde ve köylerde ise sıfırın altında 15 dereceye kadar düşüş yaşanacağını duyurdu. Gece yarısından itibaren etkili olması beklenen aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle don ve buzlanma olaylarının trafikte, toplu ulaşımda ve yaya ulaşımında risk oluşturabileceği belirtilen Valilik açıklamasında, "Kent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz de aynı tarihte bir (1) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.