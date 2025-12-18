Kütahya’da kule vinç çelik iskelete çarptı; 1 işçi yaralandı

Akkent Mahallesi’ndeki bir kont inşaatı şantiyesinde, başka bir vinç tarafından taşıması yapılan kule vince ait çelik iskelet, Abbas E.’ye çarptı. Ayağı kırılan işçiyi gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Abbas E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.