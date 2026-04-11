Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre saat 17.31 sıralarında Kütahya'da bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 9.12 km olarak ölçüldü. Deprem paniğe neden olurken İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.