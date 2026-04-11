GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKütahya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
HaberlerGündem Haberleri Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

11.04.2026 - 17:47

Kaynak: Haber Merkezi

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD'dan alınan verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre saat 17.31 sıralarında Kütahya'da bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 9.12 km olarak ölçüldü. Deprem paniğe neden olurken İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. 

