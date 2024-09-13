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Kütahya'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi

Kütahya'nın merkezinde sabah saatlerinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre deprem yerin 9.81 km derinliğinde gerçekleşti.

13.09.2024 - 09:47 |
Kütahya'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi

Kütahya'nın merkezinde 13 Eylül 2024 tarihinde 09:03:24'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem, AFAD tarafından tespit edildi ve halka duyuruldu. Depremin merkez üssü Kütahya merkez olarak belirlendi. 'Kütahya Depremi Hakkında' Deprem, 3.5 büyüklüğünde ve yerin 9.81 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin tipi 'ML' olarak belirlendi. Deprem, enlem ve boylam değerleri 39,48417 ve 29,87472 olarak kaydedildi.

 

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