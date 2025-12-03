Kütahya'da evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.12.2025 - 14:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sefaköy’den Dereköy istikametine seyreden H.H.K. yönetimindeki 37 FF 425 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sefaköy’de bir evin duvarına çarptı.

Araçta yolcu olarak bulunan ve çarpmanın etkisiyle ağır yaralan sürücünün eşi N.K. (67) ambulansla sevk edildiği Hisarcık Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı sürücü H.H.K. (69) Emet Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

