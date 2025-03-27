Kütahya'da define operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe yakınlarındaki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, kepçe ve ekskavatör ile kazı yapan 10 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Jandarma, tarihi eser olarak değerlendirilen topraktan yapılmış küp ile testi, 2 sikke ve kazıda kullanılan çeşitli malzeme ele geçirdi.

Yakalanan zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.