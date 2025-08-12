Kütahya'da 43 yıl sonra bir ilk: İş hanı riskli bulunup yıkıldı

Haberin Devamı

Gediz’de yıllar boyunca hem Kızılay gönüllülerine hem de birçok esnafa ev sahipliği yapan iş hanı, 43 yıl önce halkın yardımlarıyla inşa edilmişti. Kızılay’ın yerel çalışmaları açısından önemli bir merkez olan bina, aynı zamanda esnafa gelir kapısı olmuştu.

Türkiye Kızılay Derneği Taşınmaz Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından bina kiracılarına gönderilen tebligatta, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan teknik inceleme sonucu binanın riskli yapı olarak tespit edildiği belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 8 Şubat 2024 tarihli raporu doğrultusunda alınan bu karar sonrası, Gediz Belediye Başkanlığı tarafından 24 Nisan 2024’te 90 günlük tahliye süresi tanındı. Süreç içerisinde bazı esnaflar süre uzatım talebinde bulundu ve uzatılan, sürenin sonunda yaklaşık 25 esnaf tahliye edildi.

Son olarak Genç Kızılay gönüllülerinin de faaliyetlerine ara vermesiyle birlikte yıkımı gerçekleştirildi. Kızılay yetkilileri, 43 yıl boyunca ilçeye hizmet veren binanın yerine modern ve sağlam bir yapı inşa ederek hem gönüllü çalışmalarına hem de halkın ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edecek.