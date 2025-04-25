Kütahya'da 4.5 ve 4.6 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07:23'te 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 8.8 kilometre derinlikte gerçekleşti. Simav ve çevresinde il, ilçelerde deprem hissedildi.

3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

Depremden kısa bir süre sonra saat 07:29'da 11.6 kilometre derinlikte 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İLGİLİ HABER İstanbul açıklarında bir artçı deprem daha!

4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE ÜÇÜNCÜ DEREM

AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 10:20'de ise 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

KÜTAHYA VALİSİ: CAN VE MAL KAYBI YOK

Kütahya Valisi Musa Işın, CNN TÜRK canlı yayınında "Çok şükür can ve mal kaybı yok. Herhangi bir olumsuz ihbarla karşılaşmadık. İncelemelerimize devam ediyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor, incelemelerin ardından daha net bilgi verilebilir" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Büyük İstanbul depremi yaklaştı mı? Kırılan fay sonrası depremin nerede olacağını söyledi

SİMAV'DA OKULLAR BİR GÜN TATİL

Kütahya Valisi Işın ayrıca Simav ve çevresindeki köylerde okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi.

Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut, Kütahya'da meydana gelen depremi CNN TÜRK yayınında değerlendirdi...

Haberin Devamı

Orta ölçekli bir depremle karşı karşıyayız. Sığ bir bölgede olduğu için hissedilmiş olması çok normal. Bunların Kuzey Anadolu Fay hattıyla ilişkili bir durumu yok, bunlar farklı çalışan faylar. Bölgede geçen bölgede buna benzer bir depremi yine konuşmuştuk. Yine Simav merkez üssü oldu. Burada küçük kırıklar var, bu tür depremleri üretebilecek faylanmalar var. Normal bir deprem gibi görünüyor. Yeraltı sularının yoğun olduğu bir alan. İstanbul ile bağlantılı olabileceğini düşündüğüm bir deprem değil.

"ENDİŞE UYANDIRACAK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Fayların kendilerine ait bir periyotları var. 1970 tarihine baktığımızda ürettiği deprem 7 büyüklüğünde deprem sonrasında 6'lık, 5,9'luk depremler var. Endişe uyandıracak bir durumun söz konusu olduğunu düşünmüyoruz.