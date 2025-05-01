Kusurunu gösteren raporu reddeti! 16 yaşındaki Çeki'nin ölümüne neden olmuştu

İstanbul Beykoz’da 9 Temmuz 2024’te 13.30 sıralarında eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, otomobiliyle Baki Sokak’ta ilerliyordu. Demir, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıktığı sırada, üzerinde kasksız ve ehliyetsiz iki kişinin bulunduğu motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle 16 yaşlarındaki motosiklet sürücüsü Y.S.Ö. ve arkasında bulunan Batın Barlas Çeki yere savruldu. Sürücüsüz kalan motosiklet savrularak yayaların arasına girdi. Kazada, motosiklet sürücüsü Y.S.Ö. ve motosikletin arkasında bulunan Batın Barlas Çeki ile bir yaya yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kafasını beton dubaya çarpan Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Kazanın ardından gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. İddianamede, şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir’in ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık Demir, müşteki-sanık Yavuz Selim Öztürk, kazada hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki’nin annesi ve taraf avukatları katıldı. Motosiklet sürücüsü müşteki-sanık Y.S.Ö. savunmasında, “Sokak başında aracı gördüğümde durur vaziyetteydi. Gaza bastığını görünce manevra yaptım. Gaza basıp kurtulmak istedim ama arkadan dokununca motor sola yattı, o da bana çarptı. Motoru kontrol etmek öyle düşünüldüğü gibi şey değil” dedi.

‘O ESNADA ÖLMEDİ’ SAVUNMASI

Duruşmada söz alan sanık Fatma Zehra Kınık Demir ise şunları söyledi: “Adli Tıp Kurumu’nda asli kusurlu olduğum yönündeki raporu kesinlikle kabul etmiyorum. Kontrollerimi yaptım. 3 araç geçti, o şekilde yola çıktım. Yolun ortasına geldiğimde motosikleti o esnada gördüm. Durmadığım için yargılanıyorum ancak ben durdum. Süratli şekilde geliyordu. Kaskı yoktu. Avukatımın da arz ettiği gibi o sürtme sadece maddi hasarlı kazaydı. Ölüm o esnada meydana gelmedi. Orada yaralandı. Hızlı bir şekilde arabamı park edip kaza yerine gittim. ‘Ambulans çağırın’ dedim. Ta ki polisler gelip beni karakola götürene kadar. Keşke bu kaza olmasaydı. Kimse başına gelsin istemez.”

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‘KAZADAN SONRA YİNE KAZA YAPTI’

Kazada hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki’nin annesi Hasret Doğan ise “Belli ki kendisi araba kullanmasını bilmiyor. Kazadan sonra yine kaza yaptı. Fren yerine gaza bastı belli ki. Oğlum için kullanılan ifadelere itiraz ediyorum. Çocuğumun düşerken, arkadaşına ya da dubaya tutunacağını söylediler. Hastaneden keşke rapor alıp konuşsalardı. Yüzde yüz kusurlu, kamera kayıtları var. Üzgün olduğunu söylüyor ama benimle bir kere bile irtibat kurmadı. Oğlumun kaza yaptığı caddeden geçemiyorum. 10 aydır acımı yaşayamıyorum stresten. Kâbuslar görüyorum. Ehliyeti bile alınmadı. Devam ettikçe üçüncü, dördüncü kazayı yapacaktı. Benim oğlumun canının hiç mi kıymeti yok” diye konuştu.

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Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.