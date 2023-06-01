Kusursuz pasaport basan çete iş başında basıldı

Atölyede bulunan Suriye ve Fas uyruklu İ.K. ve B.A.M.’yi sahte pasaport yaparken suçüstü yakalayıp gözaltına alan ekipler, şüphelilerle bağlantılı olan Fas uyruklu A.Z.’yi de Başakşehir’de yakaladı. Atölyede farklı ülkelere ait olarak basılmış 102 pasaport ile 200 vize, 11 kimlik kartı ve 180 pasaport yaprağına da el koyuldu. Yapılan incelemede pasaportların NFC cihazlarında okutulabilen pasaportlar olduğu ve şebekenin çipli pasaportların sahtesini yaptığı da belirlendi. Şebekenin pasaportları “kusursuz ve gerçeğinden ayırt edilemez” diyerek 500 ila 1000 dolar arasında fiyatlara sattığı tespit edildi. Şüphelilerden A.Z. serbest bırakılırken, İ.K. ve B.A.M ise “Resmi belgede sahtecilik” suçundan tutuklandı.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, “bazı haber linklerinin yayından kaldırılması için sahte mahkeme kararları düzenlenip para karşılığı satıldığı” ihbarı üzerine savcılık izniyle çalışma başlattı. Tespit edilen 27 kişilik şebeke takibe alınırken, elebaşı Uğur Y. şubat ayında gözaltına alıp tutuklandı.

Uğur Y.’nin talimatıyla sahte mahkeme kararlarını basın kuruluşlarına gönderen şebeke mensubu İlknur Ö. de gözaltına alındı. İlknur Ö. adli kontrolle serbest bırakılırken, Uğur Y.’nin sahte kararları ünlü isimler ve bir suç örgütü liderinin de arasında olduğu kişilere para karşılığında sattığı tespit edildi.

15 ÜNLÜYE İŞLEM

İstanbul, Ankara, Ordu, Düzce, Sakarya ve Tekirdağ’da eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 12 şebeke mensubu “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet” suçlarından gözaltına alındı. Şebeke mensuplarının para karşılığı lehlerine sahte mahkeme kararları düzenlediği 15 ünlü isme de aynı suç kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. Şebekenin müşterileri arasında Sarallar suç örgütü elebaşı Alaattin Saral’ın da bulunduğu öğrenildi. Aynı zamanda organize suç örgütü elebaşılığından hakkında yakalama kararı bulunan Saral’ın yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.