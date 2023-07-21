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Kuşadası’nda 4.0 büyüklüğünde deprem

Aydın Kuşadası Körfezi’nde, AFAD verilerine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede hissedilen depremde ilk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

21.07.2023 - 07:15 |
Kuşadası’nda 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 02.49'da merkez üssü Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 13.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedildi. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

 

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