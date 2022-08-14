Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 06.24'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve Aydın başta olmak üzere Ege bölgesinin birçok ilinden hissedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Aynı bölgede saat 06:18'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.