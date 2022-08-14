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Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem

Kuşadası Körfezi'nde bu sabah 06:18'de 3.8 ve 06:24'te 5.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem, İzmir, Aydın ve birçok ilden de hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık 'Etkilerini araştırıyoruz geçmiş olsun' açıklamasını yaptı.

14.08.2022 - 07:09 |
Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 06.24'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve Aydın başta olmak üzere Ege bölgesinin birçok ilinden hissedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Aynı bölgede saat 06:18'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Kuşadası Körfezinde 5.0 büyüklüğünde deprem

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