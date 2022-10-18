Kuşadası Körfezi'nde peş peşe depremler! İzmir, Aydın ve çevre illerde de hissedildi

Kuşadası Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın son açıklamasına göre saat 13.12'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.27’de 4.1'lik yeni bir deprem daha meydana gelirken, depremin derinliği 6.33 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedildi.

İzmir'de sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. 30 Ekim 2020 tarihindeki depremi hatırladıklarını söyleyen vatandaşlar, deprem bölgesi kentte sarsıntılara alışık olduklarını belirtti.

4.1'lik depremin ardından saat 13.29'da merkezüssü Kuşadası Körfezi olan 4.0 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu.