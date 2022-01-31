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Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, belediye otoparkında bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili açıklama yapan Turan, "Tehditlere boyun eğmeyeceğiz" dedi.

31.01.2022 - 13:01 | | DHA
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Olay, Kuşadası Belediye binasının altında bulunan otoparkta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda otel işletmeciliği yaptığı öğrenilen H.Ö., saat 10.30 sıralarında belediyenin altında bulunan otoparka geldi. Bu sırada Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, arabası ile otoparka giriş yaptı. İddiaya göre H.Ö., belinden silahını çıkartarak peş peşe 5-6 el arabaya ateş etti. Şans eseri mermilerin hiçbiri Turan'a isabet etmedi. Otomobilin lastiğine ve yere gelen mermiler sonrası H.Ö., olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayla ilgili açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan "Daha önce tehdit aldığımı basın yoluyla belirtmiştim. Fiili olarak bunlardan birisi bugün gerçekleşti. Kuşadası Belediyesi yönetimi olarak bizler ranta, şantaja ve tehditlere izin vermeyeceğiz. Bizler yaptığımız işlerle cevabımızı vereceğiz. Şu anda adli soruşturma devam ediyor" dedi. Olay sonrası H.Ö.'nün emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

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