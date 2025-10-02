Kuruyemiş fiyatlarına kuraklık etkisi! Yüzde 40 artış yaşanıyor

Haberin Devamı

Özellikle Antep Fıstığı ve fındıktaki artışın her gün sürdüğünü söyleyen Arif Cankı, "Kuruyemiş fiyatlarında bu sene rekoltenin azlığından ve kuraklıktan dolayı yükselmeler oldu genel olarak ve hala da yükseliyor. Örneğin çekirdeğin şu an hasat zamanı. Fakat çekirdekte de aynı kuraklıktan dolayı yükselmeler mevcut. Bu konuda da fındık ve Antep Fıstığı en çok fiyatı yükselen ürünler arasında. Şu anda fındığın fiyatı tezgahta bin 300 TL ve Antep Fıstığı’nın fiyatı da bin 400 TL. Özellikle son 2-3 aydır fındık ve Antep Fıstığı ciddi anlamda yükseldi. Bin TL’ye sattığımız fındık bin 300 TL civarında yine bin-bin 100 TL’ye sattığımız Antep Fıstığı da bin 400 TL civarına yükseldi. Yani yüzde 30-40 civarı bir fiyat artışı gözlemleniyor. Bunun başlıca sebeplerinden birisi bu ürünler bölgesel ürünler. Fındık özellikle sadece Türkiye’de üretiliyor, dışarıdan alabileceğimiz bir fiyat düşürebileceğimiz bir yer yok. Bu yüzden de fındık bir anda yükseldi. Antep Fıstığı da yine bu coğrafyanın ürünü. Suriye’deki savaşlardan dolayı son zamanlarda zaten yükselmişti. Rekolteyi Türkiye karşılıyordu ama bu sene de kuraklık ve soğuk vurmaları gibi olaylar olunca onun da fiyatı ciddi anlamda yükseldi" dedi.

Cankı, fiyatların yükselmesini istemediklerini söyleyerek, "Biz fiyatların daha da yükselmesini işin açığı istemiyoruz. İstemediğimiz için de iyimser bakıyoruz ama her geçen gün artıyor. Mesela Antep Fıstığı’na her geçen gün yeni fiyat veriyorlar. Eski fiyattan bir daha ürün alma şansımız 2-3 aydır yok. Fiyatların buralarda kalması umudumuz var ama Antep Fıstığı’nın ve fındığın fiyatı biraz daha yükselecek gibi duruyor. Vatandaşlarımız için de ucuz ürünler tabi ki oluyor. Fakat ucuzdan çok kaliteli ürünleri tavsiye ediyorum. Çünkü örneğin Antep Fıstığı diyelim; ucuzunu alırlar kabuğuna para vermiş olurlar. Kaliteden şaşılmaması lazım. Bunlar bizim ürünlerimiz, milli servetlerimiz. Sahip çıkmamızda fayda olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.