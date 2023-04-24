Bakan Kurum: Bizi hiçbir zaman dedikodularla, iftiralarla yan yana bulamazsınız

Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde gerçekleşen programa, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve birçok vatandaş katıldı. Tapu teslim töreninin ardından Kâğıthane Millet Bahçesi’nin ilk fidan dikimi gerçekleştirildi.

“BİZİ ARARSANIZ HATAY'IN, ADIYAMAN'IN, KAHRAMANMARAŞ'IN YOLLARINDAN BULURSUNUZ"

Türkiye’yi güçlü, depreme hazır hale getireceklerini belirten Bakan Kurum, “Kıymetli kardeşlerim, bizi hiçbir zaman dedikodularla, iftiralarla yan yana bulamazsınız. Hiçbir zaman polemiklerin içine girmeyiz, algı yönetmeyiz. Hak neyse hakikat neyse orada oluruz. Bizi ararsanız biz Elazığ'daki afetzede kardeşimizin yanında oluruz. Bizi ararsanız Malatya'da kentsel dönüşüm şantiyesinde bulursunuz. Bizi ararsanız İzmir'de, Bayraklı'da depremden iki saat sonra afetzede kardeşimizin yanında, o deprem dönüşümünün içinde bulursunuz. Bizi ararsanız Antalya'daki, Muğla'daki yangınlarda vatandaşımızın acısına ortak olurken bulursunuz. Bizi ararsanız Kartal'da bina çökmüştür, orada vatandaşımızın acılarına ortak olmuş, söz vermiş olduğumuz konutların anahtarlarını teslim ederken de mutluluklarına şahit olurken bulursunuz. Bizi ararsanız Hatay'ın, Adıyaman'ın, Kahramanmaraş'ın yollarından bulursunuz. Biz 21 yıldır bu anlayışla çalıştık ve bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi güçlü, depreme hazır hale getireceğiz. İnşallah bu büyük dönüşümü milletimizle birlikte yapacağız" şeklinde konuştu.

“290 HAK SAHİBİ KARDEŞİMİZE TAPULARINI BUGÜN VERİYORUZ"

Kağıthane’de yaşayan vatandaşlara müjdeleri olduğunu belirten Bakan Kurum, “İstanbul’un tarihi mesire alanı olan Kâğıthane’mize; toplam büyüklüğü 60 bin metrekareye ulaşan ve 74 milyon lira yatırım bedeliyle, Kağıthane'mize, TOKİ'mizle, belediyemizle birlikte millet bahçemizi kazandırıyor olacağız. İkincisi, Kâğıthane’mizde bildiğiniz gibi Göçmen Konutları’mız var. Bu konutlarımız, Talatpaşa Mahallemizde bulunuyor. Oradaki Sadabad Sitesinin sakinleri 30 yıldır mülkiyet sorunu yaşıyorlar. Şimdi biz kardeşlerimizin tapu sorunlarını çözüyoruz; 290 hak sahibi kardeşimize tapularını bugün veriyoruz. Yine aynı sorundan dolayı muzdarip olan Lale Sitemiz var. Orada da 242 bağımsız bölümün tapularını vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Toplamda 688 konut ve 57 dükkân olmak üzere Yahya Kemal’de yaptığımız dönüşümde, biten konutların anahtarlarını Yahya Kemal'e teslim ediyoruz. Ben Millet Bahçemizin, yeni tapularımızın, yeni yuvalarımızın, Kâğıthane’mize, Kâğıthane’li kardeşlerimize, İstanbul’lu hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

“ŞU AN 81 İLİMİZDE 73 METRE KARE MİLLET BAHÇESİ HEDEFİYLE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"

Tapu teslim töreninin ardından Kâğıthane Millet Bahçesi’nin ilk fidan dikimini gerçekleştiren Bakan Kurum, “İstanbul’unda yeşil alanın arttığı, herkesin güven ve huzur içerisinde yaşadığı, İstanbul için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kişi başı yeşil alanımız, 15 metrekareye çıkarmak. Bu çerçevede İstanbul genelinde şu an 18 milyon metre kare büyüklüğüne sahip 48 tane millet bahçesi yapıyoruz ve etap etap bitirip vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Tüm Türkiye’de 73 milyon metre kare hedefiyle çalışmalar yürütülüyor. 500 tane millet bahçesi fiilen başlamış durumda. Hedefimiz 5 yıllık süre içerisinde millet bahçesi sayımızı 2 katına çıkarmak. Bin millet bahçesi ile birlikte ülkemizin kuzeyi ile güneyini, doğusuyla batısını ekolojik koridorlarla millet bahçelerini birbirine bağlayacağız. Şimdi de Kâğıthane’mizdeyiz. İstanbul’umuzun mesire alanı olan Kâğıthane’mize tam 60 bin metre kare büyüklüğünde, Kâğıthane’nin tam merkezinde, en kıymetli yerini yine milletimize armağan ediyoruz. Gençlerimize armağan ediyoruz. Birileri sözde çevrecilik yapmaya devam etsinler, maskeli doğaseverlik yapmaya devam etsinler ama milletimiz için vatandaşımız için yeşil alan yapmaya devam edeceğiz. Kişi başı yeşil alan miktarını 15 metre kareye çıkaracak ve yeşilin İstanbul’unu Türkiye Yüzyılı'nda Sayın Cumhurbaşkanı’mızla birlikte inşa edeceğiz. Ben millet bahçemizin İstanbul’umuza Kâğıthane’mize hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)