Kurban bayramından önce tıraş olunur mu? Kurban kesen kişi arefe günü tıraş olabilir mi, kurbana 10 gün kala (kaç gün önce) tıraş olunur mu, sakal kesilir mi?

Kurban bayramından önce tıraş olunur mu? Fetva Kurulu, kurban kesmeyenlerin tıraş olmalarında ve tırnaklarını kesmelerinde herhangi bir sakınca olmadığını belirtti.

İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Zilhicce ayının ilk on gününde tırnak ve saç kesilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

"Kurban Bayramı zilhicce ayının 10'uncu gününe denk gelmektedir. Hac ibadetinin en önemli rukünlarının eda edildiği bu günlerin faziletiyle ilgili ayet ve hadisler bulunmaktadır. Sevgili Peygamberimiz, kurban kesmek isteyenlerin zilhicce ayına girdikten sonra tıraş olmamalarını ve tırnaklarını kesmemelerini tavsiye etmiştir. Ümmü Seleme'den (radiyallahu anhâ) rivayet edildiğine göre Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmuştur: Sizden kurban kesecekler zilhicce hilalini gördüğünde kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından hiç bir şey kesmesin (Müslim, Edâhi 39, No: 1977). Hadis, kurban kesme niyetinde olanlar için varid olmuştur. Kurban kesmeyenlerin tıraş olmalarında ve tırnaklarını kesmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Kurban kesme gününe kadar saç ve tırnağın kesilmemesiyle ilgili yapılan bu tavsiyenin hikmeti; kurbanın, bütün azaların ateşten kurtulmasına vesile olmasıdır. Zira kurban samimi bir şekilde kesildiği takdirde tırnak, saç ve sakal dâhil olmak üzere bütün azaların ateşten kurtulmasına vesile olur. Bu sünneti yerine getirmek için zilhicce ayından önce saç ve tırnakların kesilmesi gerekir ki bu günlerde kesme zarureti doğmasın. Zilhiccenin ilk 10 gününde tırnakları kesip saçı tıraş etmenin caiz olduğuyla ilgili mezhep imamlarının farklı görüşleri bulunsa da yukarıda zikredilen hadise binaen bu davranıştan sakınmak daha evladır."

Haberin Devamı