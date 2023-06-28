Kurban Bayramında et tüketimine dikkat! 24 saat uyarısı geldi

Cansu Akalp/ Gazetevatan.com

Kurban Bayramı, sevdiklerimizle bir araya gelip, keyifli sofralarda çeşit çeşit yemeklerin yendiği güzel günleri içinde barındırıyor. Ancak bayramda beslenme alışkanlıklarının hızla değişmesi sağlık için bazı sakıncaları da beraberinde getirebiliyor. Bayramda kesilen kurban etlerini doğru pişirerek tükettiğimiz etlerden en iyi şekilde faydalanabilir, sindirim sistemimizin güçlenmesi için önemli bir adım atabiliriz.

"Hem sağlık hem de lezzetli yemekler için taze kurban eti nasıl pişirilir?" sorusunun yanıtı bu süreçte merak ediliyor. Kurban Bayramın'da kesilip yenilen etlerle ilgili kafalarda çok soru işareti var. Kurban Bayramı'nda özellikle etin kesiminden, saklamasına ve tüketimine kadar pek çok noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kurban eti sindirimi en zor besinlerden biridir. Peki kurbanımızı satın aldıktan sonra nasıl bir yol izlemeliyiz? Şef Ender Bozkurt Kurban etinin ne zaman tüketilmesi ve nasıl tüketilmesi gerektiği hakkında önemli bilgiler verdi.

'24 SAAT GEÇMESİ GEREKİYOR'

"Kurbanımızı satın aldıktan sonra ilk olarak işin ehli bir ustasına kestirmemiz gerekmektedir. Ustamız kurbanı kestikten hemen sonra uygun bir şekilde etin pirzolasını, kaburgasını, şişliğini, kıymalığını, kemikli etini, ciğerini, dalağını, ayağını ve kellesini uygun bir şekilde ayırması gerekiyor. Kurban kesildiği gün itibarı ile bizim kurbanın, anca ciğerlerini yiyebiliriz.

Kurban kesildikten sonra bir ciğer kavurmayı afiyetle yiyebiliriz. Kurbanımızın diğer parçalarını yiyebilmemiz için en az 24 saat geçmesi gerekmektedir o kurban eti sıcak olduğu için çok sert olacaktır ve normal dolapta illaki dinlenmesi gerekecektir.

KURBAN KESEN VATANDAŞLARA UYARI!

Şef Ender Bozkurt'un kurban kesen vatandaşlara da bir uyarısı var. Bozkurt'a göre;

"Kurban etlerinizi güzelce parçalara ayırıp derin dondurucuda saklamamız gerekmektedir ihtiyacımız olduğu zaman bir gün öncesinde derin dondurucudan çıkarıp, normal dolaba koyabilirsiniz. Bir de şöyle bir durum var; kurbanımızın etlerini eğer dağıtacaksak, geriye kalan parçaları küçük küçük yani sotelik doğrayıp büyük bir tencerede kısık ateşte 4-5 saat kavurduktan sonra dolaba girecek bir veya iki tencereye koyup her yemeğe 2 veya 3 kaşık koyup diğer kurban bayramına kadar kullanabilirsiniz sıkıntısız bir şekilde. Kurban etimizden kendimize ayırdığımız hakkımız olan etleri, ufak ufak yani sotelik doğradığımız etlerin kemikleriyle güzel bir haşlama yapabiliriz veya kemikleri kaynatıp suyunu derin dondurucuya atıp şifa ve sağlık niyetine kullanabiliriz."

'SAKİN ATEŞTE PİŞİRİLEBİLİR'

Kurban Bayramı sonrası yenilecek etlerin pişirme süresi ve şekli de büyük önem taşıyor. Etin tüketim miktarının yanı sıra pişirme yöntemine de çok dikkat edilmelidir. Yumuşacık lokum gibi et pişirmek için doğru yöntemleri bilmeniz gerekir. Eti istediğiniz yumuşaklıkta pişirmek için pişirme tekniği oldukça önemlidir. Bununla birlikte pişirme süresini yapacağınız et yemeğine göre iyi ayarlamanızda yarar vardır. Peki, kurban eti nasıl pişirilir?

Şef Ender Bozkurt bu konuyla ilgili de şunları söyledi ; Kurban etinin pişirme şekli genel olarak şöyledir; Kurbanı kesen usta kurban etinin etlerini düzgün bir şekilde parçaladıktan sonra her parçalanan etin pişirme şekli değişebilir. Örnek vermek gerekirse, pirzola kaburga etleri mangalda sakin bir ateşte pişirilebilir. Mangal yakamıyorsak evde, teflon tavada domates biber eşliğinde de pişirebilir.

'Hayvanın parçalama esnasında kol boynundan ve ayaklarından güzelce haşlamalık etler çıkar. Etleri güzelce bir sudan geçirip varsa düdüklü tencere ya da normal bir tencereye yarısından fazlaca suyun içine patates,soğan, havuç ve bir tutam tuz ilave edip haşlama yapabiliriz.'