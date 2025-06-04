Kurban Bayramı tatili göçü başladı! Kilit noktalarda trafikte yoğunluk yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulaması'na göre, kentte saat 18.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası'nda, TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey gişeleri girişinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir Bağlantı Yolu ve Esenyurt gişelerde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 yan yolda Avcılar'dan Beylikdüzü istikametine de trafik yavaş seyrederken, Yenibosna'dan Haliç istikametindeki yoğunluk da dikkati çekiyor.

Halıcıoğlu, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Hasdal, Seyrantepe, Okmeydanı-Hasdal TEM bağlantı yolu, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılım yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı sahil yolunda da yoğunluk, sürücülerin yavaş ilerlemesine neden oluyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinde trafik Çamlıca ve Ataşehir ayrımlarından başlıyor.

TEM Otoyolu'nun ise Ataşehir, Sancaktepe ve Ümraniye noktalarında her iki yönde yoğunluk sürüyor.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda da bazı noktalarda artan trafik Kurnaköy gişelerinde yoğunlaşıyor.

Şile Otoyolu'nda Üsküdar'dan Ümraniye'ye kadar trafik ağır ilerliyor.

#Canlı: Kurban Bayramı tatili nedeniyle Anadolu Otoyolu Köroğlu Rampası’nda trafik yoğunluğu yaşanıyor https://t.co/fnprhKwgr8 — AA Canlı (@AACanli) June 4, 2025

'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE BAYRAM YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kurban Bayramı tatilinin başlamasına 1 gün kala, vatandaşlar memleketlerine ve tatil yerlerine gitmek için yola çıkmaya başladı. Batı illerinden Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 43 ile ulaşımın sağlandığı kara yollarının kesişim noktasındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı. Bayram tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında dronla emniyet kemeri ve hız kontrolü yaptı. Durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların genel bilgi toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri yapıldı. Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşlara dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bayram tedbirleri kapsamında trafik ışık sürelerini uzatarak trafiğin akıcı kalmasını sağlıyor. Ayrıca her 10 kilometre mesafede görünür olacak şekilde ekip planlaması yapılarak; dron, radar, elektronik denetleme sistemi (EDS) ve ekiplerce trafik ihlallerine yönelik denetim gerçekleştiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı'nın yaklaştığı günlerde İstanbul’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk arttı. Tatil süresinin kısa olması ve okulların kapanmamış olması nedeniyle beklenenden geç başlayan yoğunluğa rağmen, otobüs firmaları araçlarını yüzde 100 oranında doldurdu. Firmalar yoğunluğu azaltmak ve yolcuların talebini karşılamak amacıyla ek seferler ekledi. 15 Temmuz Demokrası Otogarı'nda İstanbul'dan Bursa'ya gidecek olanlar 650 liraya, Ankara'ya gidenler 750 liraya, Antalya'ya gidecek olanlar ise bin 300 liraya bilet bulabiliyor. Yaklaşık 17 saat süren Trabzon yolculuğu için bin 800 liraya bilet satılırken, 25 saat süren Van seferlerinin biletleri 2 bin 500 liradan satılıyor.

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'PERŞEMBE AKŞAMINA KADAR YÜZDE 100 DOLULUK ORANLARI VAR'

Yaşanan yoğunlukla ilgili konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Musa Çaktır, "Bu sene biliyorsunuz, tatil çok az olduğu için, okulların da kapanışı biraz daha ileride olduğu için ve üniversite imtihanına girecek gençlerin de genelde ders dönemleri olduğu için, bu bayramda çok istediğimiz gibi bir yoğunluk olmadı. Ama Cuma gününden beri yüzde 80, yüzde 90, dünden itibaren, Perşembe akşamına kadar yüzde 100 doluluk oranları var. Buna bağlı olarak ilave servislerimiz de oldu. Giriş ve çıkışlardaki önceki dönemlere baktığımızda, mesela günde bin 700 otobüs çıkıyor. Bu, daha öncekilerde 800, 900 civarındaydı. Bu da onu gösteriyor ki insanlar gerçekten ziyaret etmek için geliyorlar. Ama bize biraz zayıf geldi sadece bu. Geçen bayram şimdiden çok daha kalabalıktı. Günlere de yayılmıştı. 9 gün tatil vardı" dedi.

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'KIŞIN YÜZDE 30 İNDİRİM YAPIYORUZ, YAZ DÖNEMİ NORMAL BİLET KESİYORUZ'

Çaktır, "Biz fiyatlarımızı artırmadık. Devletimizin verdiği bir rayiç var. O rayiçin ne üstünde kesebiliriz ne altında kesebiliriz. Ancak kış dönemlerinde özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bize verdiği yetkiye dayanarak yüzde 30 indirim yapabiliyoruz. Biz de, 'İnsanlar ziyaretlerini rahat yapsınlar, fiyatlarımızı aşağıya çekelim. Herkes gidip gelsin' diyoruz ve yüzde 30 indirim yapıyoruz. Herkesin bir mevsimi vardır, bizim de bir mevsimimiz vardır. Yaz geldi, yapacağımız iş de 4 ay, 5 ay. Buna bağlı olarak fiyatlarımızı normal kesiyoruz. Geçen sene örnek verecek olursak. Mardin’i baz aldığımızda bin 600 liraya bilet kesiliyordu. Bu sene bin 700 kesiyoruz. Yani 100 lira arttı. İzmir’e geçen sene 450 kesiyorduk, bu sene 700 kesiyoruz. Yani çok aşırı bir şey yok. Birçok şehirde baktığınız zaman da, bu yüzde 30, yüzde 25 civarında bir artış görebiliyorsunuz" dedi.

‘GİDİŞTE SORUN YOK, DÖNÜŞ ZOR’

Çaktır, “Şimdi bütün şehir, biliyorsunuz, bayramda bizim bütün memleketlerde, bütün her yere şu anda İstanbul’dan yani sektörün yüzde 40’ı İstanbul’da. İstanbul baz alındığında, bütün şehirlere gidiliyor. Oradan dönüşlerde biraz sıkıntılarımız oluyor çünkü onlara misafir gidiyor. Misafir gidince, onları bayramdan sonrasına bırakıyorlar. O yüzden gidişlerde herhangi bir sıkıntı yok. Dönüşlerde biraz sıkıntımız vardı, o da bugün doluluk oranlarıyla yakalar diye düşünüyorum. Bütün yönetim kurulu toplanıyoruz bayramdan önce. Yani kriz masası gibi bir şey oluşturuyoruz. Hangi eksiğimiz var? Sektörün ne ihtiyacı var? Seyahat edecek yolcular ne şekilde seyahat etmeli? diye tedbir amaçlı toplantılar yapıyoruz. Bu bayram özelinde de ilave seferler yapıp, insanların ihtiyacını giderelim diye bakanlığın yardımıyla bu hakkı alıyoruz. Onu da kullanıyoruz. Yani çok iyi çalışıyoruz bu konuda. Sürücülerin yorgun olmaması, üst başlarının düzgün olması, alkol ki hiç yok da ama her şeye rağmen trafik denetmenlerimiz hemen kapıda. O denetmenler de onları kontrol ediyor. Zaten herhangi bir şekilde yorgunluk ve kazaların olmaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

‘ASIL YOĞUNLUĞU BU AKŞAMDAN İTİBAREN BEKLİYORUZ’

Yengioğlu, “Fiyatlar aynı, değişen bir şey yok. Fiyatlarla ilgili hep insanların kafasında ‘Bayram geldi, fiyatlar arttı’ diye bir konu var. Böyle bir olay, böyle bir algı yok. Tüm sektörümüz, kara ulaştırmadan belgeli, yani tarife alıp onları uygulamak durumunda. Fahiş fiyat uygulamamız asla değildir. Ama şimdi takdir edin, bazı firmalar var. Buradan ilave servis açıyor. O araç tekrar boş geliyor. Alınan tarifenin üst tarafını uyguladığı için insanlara farklı gibi geliyor. Ama böyle ‘zam’ gibi bir durum söz konusu değil. Herkes normal tarifesini uyguluyor. Bu yoğunluk aslında 2 gün önce başladı. Ama dediğim gibi, tarifeli seferler doldu. Arada bir iki tane serpiştirilmiş ilave servislerimiz oldu. Asıl yoğunluğu bu akşamdan itibaren bekliyoruz. 4’ü, 5’i, 6’sı bayramın birinci günü; zaten hiç iş olmayacak" ifadelerini kullandı.

‘YOĞUNLUK YÜZDE 90’LARDA, BOŞ GELİP DOLU GİDİYORUZ’

Başka bir firma yetkilisi ve aynı zamanda otobüs şoförü olan Aydın Sürü, "Yoğunluk çok, yüzde 90’larda. Ek seferlerimiz devam ediyor. Yani bizim firmanın yaklaşık 5 tane aracı geliyor, günlük İstanbul seferi. 3-4 gün oldu, bu son 2 gün de çok yoğun. Bizim fiyatlarımız standart. Şu an Bingöl bin 450 km, bin 900 lira. Çocuk indirimi oluyor, işte şehit ailelerine, emeklilere yüzdelik indirim var. Tabii gelen yolcunun bagajı da çok. Biz ona da göz yumuyoruz. Yani biz gelişte boş geliyoruz, gidiş yolcu götürüyoruz. Gelişte dün örneğin 1 kişiyle geldik. Ama işte giderken yoğunluk çok. Yer bulamazsınız hiçbir firmada. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yani tatsızlık olmadan güzel bir bayram geçirelim. Şimdiden herkesin bayramını kutlarım" dedi.

YOLCULAR ANLATTI: BİLETİMİ SON DAKİKA BULDUM

İstanbul'da öğrenci olan ve memleketi Bingöl’e giden Şilan Seven, "Normalde okuldayım, üniversite okuyorum. Memlekete döneceğim, o yüzden otogara geldim. Fiyatlar aslında önceden daha ucuzdu. Sonra bir anda bin 900 oldu. Normalde bin 700 liraydı, bin 900’e çıktılar. Şu an uçağa göre daha ucuz aslında. Biletimi bugün aldım. 10 dakikada hazırlandım. Bilet bulamadım aslında ben, kaç gündür bakıyordum. Birisi iptal edince aldım. Normalde burada kalacaktım, bayramı ailemsiz geçirecektim. Ama aniden bulunca hemen aldım" diye konuştu.

'15 GÜN ÖNCE ALDIM, ZORLANMADIM'

İstanbul’dan Karabük’e seyahat eden Bayram Çetin, "Burada İzmit’te yaşıyorum. Karabük Eflani’liyim. Sorun olmadı ben 15 gün önceden aldım biletimi. Ben geçen sene de aynı paraya gittim bu sene de 800 liraya gidiyorum. 2 kızım var damatlarım var. Kurbanımızı kesip döneceğiz" dedi.

'SADECE GECE 12’YE BİLET BULABİLDİK'

İstanbul’da öğrenci olan Yusuf Serva Yüksel, "Balıkesir Burhaniye. Burada okuldayım, oraya tatile gidiyoruz. Dün aldık, dün çok kalabalıktı, yoğundu. 7 koltuk boş vardı. İşte, bundan önce hiçbir sefer yok. Bundan sonra da hiçbir sefer yok. Bütün seferler dolu. Bir tek 12’ye bulduk, ek sefer koymuşlar. Balıkesir’den buraya bin liraydı. Buradan oraya bin 230 lira" dedi.