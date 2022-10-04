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Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan 2 şüpheli adliyede

İzmir'in Çiğli ilçesinde Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı belirlenip, gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

04.10.2022 - 11:14 | | Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan 2 şüpheli adliyede

Çiğli'de 26 Eylül'de bir evde içki içen 1 kişi, Kur'an-ı Kerim'i yırtıp, ateşe verdi. Karşısındaki kişi de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca tepki çekti. Görüntülerde, şüphelilerin İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretleri de yer aldı. Şikayetler sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kuran'ı yırtan kişinin B.Ç., kameraya alan kişinin ise M.A.D. olduğu belirlendi. B.Ç. ve M.A.D., Çiğli'deki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar" dedi. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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