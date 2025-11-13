GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKuraklık Adana’yı vurdu: Sulama kanallarında balıklar can çekişiyor
HaberlerGündem Haberleri Kuraklık Adana’yı vurdu: Sulama kanallarında balıklar can çekişiyor

Kuraklık Adana’yı vurdu: Sulama kanallarında balıklar can çekişiyor

13.11.2025 - 15:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kuraklık Adana’yı vurdu: Sulama kanallarında balıklar can çekişiyor

Adana'da kanallara su verilmediği için balıklar telef olmaya devam ediyor.

Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Seyhan Baraj Gölü'nden su akışının kesilmesiyle sulama kanallarında kötü kokunun yanı sıra canlı yaşamı da tehdit ediyor.

Kanallardaki kuraklık ve kirlilik nedeniyle balıklar telef olmaya devam ediyor. Mavi Bulvar'daki sulama kanalında yüzlerce balık geçen hafta telef olmuş bazı balıklar ise hayatta kalmaya çalışıyordu.

İLGİLİ HABER

Tarihin sessiz tanığı Misis Köprüsü'ne çirkin saldırı!
Tarihin sessiz tanığı Misis Köprüsü'ne çirkin saldırı!

Kanala su verilmediği için bu balıkların da telef olduğu görüntülere yansıdı. Son 52 yılın en kurak döneminin yaşandığı Adana'da susuzluk alarm veriyor.

 

Güncel Haberler

Tekirdağ'da iki mesleği yapmak yürek istiyor!
#Gündem

Tekirdağ'da iki mesleği yapmak yürek istiyor!

Meşhur meyvenin fiyatı dibe vurdu! Üretici başka yolu seçti, Ziraat Odası nedenini buldu
#Gündem

Meşhur meyvenin fiyatı dibe vurdu! Üretici başka yolu seçti, Ziraat Odası nedenini buldu

Kuraklık Adana’yı vurdu: Sulama kanallarında balıklar can çekişiyor
#Gündem

Kuraklık Adana’yı vurdu: Sulama kanallarında balıklar can çekişiyor